× Helene: Wien-Konzerte werden zur Modenschau

Sechs heiße Outfits. Helene Fischer setzt bei ihren Wien-Konzerten in der Stadthalle auch modisch große Akzente.

Ein rot-schwarzer Body im coolen Barbarella-Amazonen-Look. Dazu kesse Netzstrümpfe und Bikerboots. So modisch legt Helene Fischer in der Stadthalle los. Der meistfotografiertese Look ihrer Mega-Show „Rausch“. Und ein erster Vorgeschmack: alle Outfits sind nämlich auf die nötige Beinfreiheit maßgeschneidert. Damit bei den sechs atemberaubenden Stunts nicht mehr schief gehen kann.

Einzige Ausnahme ist ein 112 Meter langes, die ganze Bühnenbreite umspannendes rotes, feuerfestes Windkleid. Das wird ihr beim Hit „ „Volle Kraft voraus“ wie von Zauberhand nach und nach angelegt. Wow-Effekt!

Nach kurzer Umkleide-Pause unter der Bühne kommt sie in einem raffinierten weißen Mini-Mäntelchen mit Gold-Gürtel wieder. Für den waghalsigen Stunt zu „Wunden“, bei dem sie sich ja in Hannover die Nase blutig geschlagen hat. Die hohen Golden Schnürschuhe zieht sie erst für Massentanz-Szenen an.

Im grünen Feen-Kleidchen mit Glitzer-Einsatz auf der linken Schulter zeigt sie dann ihre große Liebes-Show. Gestützt von den starken Händen ihres Ehemann Thomas Seitel fegt Helene damit in luftiger Höhe durch einen Wasserfall.

Nach der Pause schwebt Helene zu „Hundert Prozent“ in den kessen, 275 Euro-teuren „Eddie Forming “ Leder-Leggings von „Wohlfahrt „ und aufreizendem Bustier vom Hallendach auf eine Zweitbuhne in mitten der Fans nieder. Wirbelt damit auch zu „Atemlos“ auch kopfüber auf einem roboter-Arm rum.

Zum Finale rund um „Achterbahn“ tanzt sie dann im ein mit silbernen Applikationen versehenen schwarz Samt Body sowie kessen schwarzen Overknees an. Noch heißer als die neben ihr gezündete Feuersalven!

