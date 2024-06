× Heute kommen AC/DC! Am Sonntag steigt das 1. Konzert

Am Sonntag eröffnen AC/DC mit der heißen "Power Up"-Show die Stadion-Saison in Wien. Am Mittwoch gibt's die Zugabe. Dafür jetten Angus und Co. bereits heute in Schwechat ein und bleiben mindestens 6 Nächte.

Gestern, Donnerstag gönnten sich AC/DC nach zwei Höllen-Konzerten noch einen Ruhetag in Dresden. Jetzt haben die Hardrock-Giganten nur mehr Wien im Sinn. Heute, Freitag am frühen Nachmittag wollen Angus Young und Co. mit ihrem Airbus A319-133 in Schwechat landen. Und dann gleich bis mindestens nächsten Donnerstag (!) in Wien bleiben. Dafür soll, so wie 2016, das noble "Hyatt Hotel" reserviert worden sein. Dort könnte es sogar zu einem coolen Star-Treff mit Arnold Schwarzenegger kommen: Für seinen Film "Last Action Hero" haben AC/DC ja 1993 den Soundtrack-Kracher "Big Gun" aufgenommen.

AC/DC als Wien Fans. Sie bleiben fast eine Woche lang bei uns!

Das ist die geplante Setlist von AC/DC in Wien:

If You Want Blood (You've Got It)

Back in Black

Demon Fire

Shot Down in Flames

Thunderstruck

Have a Drink on Me

Hells Bells

Shot in the Dark

Stiff Upper Lip

Shoot to Thrill

Sin City

Rock 'n' Roll Train

Dirty Deeds Done Dirt Cheap

High Voltage

Riff Raff

You Shook Me All Night Long

Highway to Hell

Whole Lotta Rosie

Let There Be Rock

Zugaben:

T.N.T.

For Those About to Rock (We Salute You)

Am Sonntag gegen 20.30 Uhr zünden AC/DC dann nach einem heißen Vorspiel von „Gossip Girl“ Taylor Momsen mit ihrer Band The Pretty Reckless mit dem auch schon 45-Jahre alten Kracher „If You Wan’t Blood“ das erste von zwei Mega-Konzerten in Happel-Stadion. Am Mittwoch gibt’s ja die Zugabe.

Insgesamt 115.000 Fans rocken zu 21 ewigen Hymnen wie "Thunderstruck", " Highway To Hell" oder "Back in Black" im Happel Stadion ab. Dazu gibt’s die Österreich-Premiere der nach wie vor aktuellen "Power-Up"-Hits "Demon Fire" und "Shot in The Dark" und natürlich die seit Jahrzehnten üblichen Zutaten: die legendäre Schuluniform von Angus Young, der für" Let There Be Rock" auch wieder auf einer Hydraulik-Plattform in Mitten der Fans abrocken will, die bandeigende Pummerin ("Hells Bells") und gleich sechs überdimensionale Kanonen für den ohrenbetäubenden Final-Salut zu "For Those About To Rock". Ein lauter Wien-Abschied ist somit garantiert!