× Jan Böhmermann liefert scharfe Pop-und Polit-Show

Brachial-Satiriker rockt heute mit der neuen Konzert-Show Show "Eisern Ehrenfeld" die Stadthalle und verspricht dafür "fröhlichen Fatalismus".

Bereits im Jänner 2023 ließ Brachial-Satiriker Jan Böhmermann Wien mit einer Konzert-Show ausflippen: Gabalier-Veräppelung ("Husti-Husti-Ho"), Polit-Gags ("Hinter welchem Geldsack hat sich Basti versteckt?") und das Duett "Va Bene" mit Wanda im ausverkauften Gasometer inklusive. Jetzt kommt der Star der TV-Show "ZDF Magazin Royale" wieder. Heute Dienstag zündet Böhmermann mit dem Rundfunk Tanz Orchester Ehrenfeld in der Stadthalle die neue Show "Eisern Ehrenfeld".

Vom Opener mit dem Disco-Song "Faschismus Is Back" bis zum Finale rund um "Allemagne Zero Points" setzte der Brachial-Komiker schon bei den vorangegangenen Deutsdchland-Konzerten auf einen wahnwitzigen Mix aus Pop und Politik.

2023 war Wanda (u.) mit dabei.

Bei uns will er noch schriller werden: "Wenn uns Österreich ausgezehrt von den Regierungsverhandlungen mit großen Augen und blassen Gesichtern in der Hoffnung anstarrt, dass wir mit einem Konzert die Erlösung bringen, dann spielen wir nur nach Vorschrift." Trotzdem hofft er auf "fröhlichen Fatalismus", in den man sich gemeinsam stürzen könne.