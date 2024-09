Jan Böhmermann gewinnt "Deutschen Fernsehpreis"

Die ZDF-Show "Lass dich überwachen!" setzte sich gegen "Let's Dance" durch.

Moderator Jan Böhmermann hat mit seiner ZDF-Show "Lass dich überwachen!" den Deutschen Fernsehpreis gewonnen. Der 43-Jährige setzte sich mit dem noch relativ jungen Konzept am Mittwochabend in der Kategorie "Beste Unterhaltung Show" durch. Das Nachsehen hatte unter anderem die RTL-Tanzshow "Let's Dance". "Das tut total gut, mal den Preis zu bekommen für eine Sendung, die eigentlich von allen gemocht werden kann", sagte Böhmermann mit der Trophäe in der Hand.

Der Moderator hat schon mehrere Fernsehpreise gewonnen. Bekannt wurde er mit seiner Show "ZDF Magazin Royale", in der er bissige Satire mit Journalismus kombiniert. Das Prinzip bei "Lass dich überwachen!": Leute glauben, dass sie in einem Kölner TV-Studio einer Ausgabe von "ZDF Magazin Royale" beiwohnen können - doch dann kommt alles ganz anders. Wochen zuvor hat die Redaktion nach Spuren ihrer Gäste im Internet gesucht. Nun werden im Studio die Ergebnisse unterhaltsam - für die Ausgespähten auch manchmal schmerzhaft - präsentiert.

Der Deutsche Fernsehpreis wird getragen von ARD, RTL, Sat.1, ZDF und der Deutschen Telekom. Die Streaming-Anbieter Disney+, Netflix und Prime Video wirken als Partner mit. In diesem Jahr hat der WDR stellvertretend für die ARD die Federführung übernommen. Am Mittwochabend gab es eine große TV-Gala. Am Vorabend waren bereits erste Preise bei einer kleineren "Nacht der Kreativen" vergeben worden.