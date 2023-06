Alkbottle: Einmalige Reunion in und mit Meidling

No Sleep till Meidling! Roman Gregory ließ am Freitag im Wiener U4 seine Alkbottle wieder aufspielen.

„Griass eich es Trottln. Wir sans de Bottln!“ Kult-Comeback von Alkbottle. Drei Jahre nach dem Band-Aus trommelte Roman Gregory jetzt seine Mannen doch wieder zusammen. Am Freitag feierte man im Wiener U4 die Reunion zum 30. Geburtstag der Debüt-CD „No Sleep Till Meidling“. „Ich hoffe ihr kennt die Texte, weil wir kennen sie nimmer!“

Nach dem rockigen Warm-Up mit dem neuen Gregory-Solo-Album „Wödscheibm“ wurde um 22.13 Uhr für 250 Fans der Reunions-Traum war. Vom legendären Anfangs-Reim „Mir san mir, mir san mir. Wir saufn täglich unsa Bier“ bis zum Mit-Sing-Finale „Autobus“ rockten die Bottle-Buam „in nie dagewesener Original-Besetzung“ durch das komplette erste Album. „Da war alles drauf was die Menschheit braucht. Eigentlich hätten wir kein zweites Album mehr gebraucht.“

© Zeidler-Künz ×

© Zeidler-Künz ×

Das Comeback-Konzert ließ mit jugendlich-frischer Spielfreude der Herren Christian Breier (Gitarre), Marco Billiani (Bass), Didi Baumgartner (Gitarre) und Peter Wager (Schlagzeug) aufhorchen. Dabei wurde das auf CD nur 27-minütige Werk auf weit über eine Stunde ausgedehnt. Ausufernde Soli beim witzigen STS-Cover „Niemehrwieder fohr I furt“, das „Motorradlfohrn“-Demo „Drink and Drive“ und knackige Sprüche wie „Ist des noch mein Meidling?“ oder „Bei uns gab’s nie ein Problem mit der Row Zero. Da sind immer nur fette Hansln gestanden“ inklusive. Blieben Zurufe nach Trinkerhymnen wie „6 Bier“ oder „Fliesenlengen“ ungehört so setzte man als Zugabe dann noch ein gepflegtes „Geh Scheissn“ drauf!

© Zeidler-Künz ×

© Zeidler-Künz ×

In Summe: eine ebenso gelungene wie grandiose Zeitreise in die 90er Jahre mit dem Hauch eines Klassentreffen. Passend dazu gab’s am Merchandising-Stand sogar noch ein paar Musik-Kassetten von anno dazumal. Nur weitere gemeinsame Konzerte wird es so bald aber leider nicht geben: „Das war eine einmalige Sache.“

© Zeidler-Künz ×

© Zeidler-Künz ×