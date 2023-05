2020 schickte Roman Gregory seine Kultband Alkbottle in Pension. Jetzt gibt's die einmalige Reuinon! Am 16.Juni rockt Gregory mit neuer CD ''Wödscheibm" im Wiener U4 und liefert dabei auch gleich das Alkbottle-Comeback zum 30. Geburtstag von ''No Sleep Till Meidling''.

„Ich hab im Büro noch 50 Musik-Kassetten von damals gefunden, die man ja noch verkaufen sollte.“ Mit Augenzwinkern kündigt Roman Gregory eine veritable Austropop-Sensation an. Am 16. Juni gibt es im Wiener U4 das Comeback von Alkbottle. "Eine kurzzeitige Reuinon"; so Gregory. Und das gleich in „nie dagewesener Originalbesetzung!“ Neben Gregory spielen auch Chris Breier, Marco Billiani, Dietmar Baumgartner und Peter Wagner auf.

Doppelpack. Der Abend unter dem Motto „From Meidling till Wödscheibm“ ist zweigeteilt: Zunächst die Hits der neuen, aktuellen Gregory-Solo-CD Wödscheibm, dann passend zum 30-jährigen Jubiläum der Alkbottle-Klassiker No Sleep Till Meidling rund um Kulthits wie Der Musikantenstadl brennt, das STS-Cover Nie mehr wieder fohr i furt oder Autobus. Hier gibt's die Tickets für das Gregory-Doppelpack.

Nova Rock. Das Warm-Up für Roman Gregory steigt am Nova Rock. Am 9. Juni gibt’s das Solo-Konzert. Am 10. Juni das große Falco- Tribute.