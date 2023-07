Bruce Springsteen in Wien gelandet

Der Boss ist da! Bruce Springsteen jettete schon Sonntag Nachmittag in Wien ein. Am Dienstag rockt er dann mit Frühstart ein Marathon-Konzert im Happel-Stadion.

Am Sonntag um 16.10 Uhr setzte ein Boeing 757-Privatjet (Kennzeichen: 9H-AVM), aus Hamburg kommend in Schwechat auf. An Board: der Boss! Bruce Springsteen (73) ist bereits 50 Stunden vor seinem Konzert im Happel Stadion in Wien gelandet! Auch seine legendäre E Street Band rund um Lilyhammer-Star Little Steven war mit dabei. Nur Ehefrau Patti Scialfa fehlte. Spannend: sein Flieger war so groß, dass er nicht am Parkplatz der Privatjets abgestellt wurde sondern am anderen Ende des Flughafens.

Mit gleich acht Vans und zwei Limousinen ging’s direkt in ein luxuriöses Innenstadt-Hotel . Spannend: sein Stammhotel, das feudale Imperial, wo er ja seit 1997 noch bei jedem Österreich-Besuch eingecheckt hatte und vor dem auch einige Fans vergeblich warteten, war ihm diesmal wohl nicht gut genug.

Springsteen will jetzt bis Mittwoch in Wien bleiben. Genug Zeit für Sightseeing. Und einen Konzert-Besuch? Sein guter Freund Sting spielt ja am Montag in der Stadthalle auf. Der Boss selbst rockt dann am Dienstag im Happel Stadion eine drei-stündige Marathon-Show vollgepackt mit Hits wie The River, Born to Run oder Glory Days. Achtung: Springsteen legt in Wien einen Frühstart hin und startet bereits pünktlich um 19 Uhr!