Die ganze Welt jubelt über die Stones in Wien

Ukraine-Benefiz und witzige Jagger-Fotos. Wienkonzert der Stones geht um die Welt.

Musik. „Mick Jagger crasht Junggesellenabschied (Bild Zeitung), „Jagger gönnt sich in Wien ein Hotdog“ (Daily Mail) und unzählige Berichte vom Rolling Stone bis zum britischen NME über das emotionelle Konzert-Statement mit dem Chor aus Kiew – die ganze Welt feiert die Rolling Stones in Wien. Nach dem Kiss-Hoppala mit der Australien-Flagge macht wieder ein Österreichkonzert internationale Schlagzeilen.

Chor. Vor allem der von Austro-Veranstalter Ewald Tatar initiierte Gastauftritt der Chorgruppen Dzvinochok & Vognyk bei You Can’t Always Get What You Want als ­Polit-Statement sorgt für globale Emotionen. „Ein Gänsehautmoment. Einzigartig“ bringt es RND Deutschland auf den Punkt.

„Danke Wein!“ Auch die Stones sind von Wien begeistert: doppelt so viele Postings wie gewohnt. Dazu richtete auch Keith Richards, wohl etwas alkoholumnebelt, rare Grüße aus: „Danke Wein!“