Mega-Ankündigung: ''Otto und die Friesenjungs'' spielen beim Nova Rock 2024

''Oh, bin ein Friesenjung, bin ein kleiner Friesenjung.'' Auf diese Songzeile dürfen sich die Besucher des Nova Rock 2024 freuen.

Die Late Night Acts am Nova Rock haben eine lange Tradition. Beim letzten Festival versetzte Scooter die Besucher in Ekstase, die Jahre davor waren es Haddaway und Dr. Alban die die Menge zum Beben brachte. Nächstes Jahr wird ein waschechter "Friesenjung" für die richtige Stimmung am Festgelände sorgen.

"Wir freuen uns verkünden zu dürfen, dass 'Otto und die Friesenjungs' als Late-Night Act am Nova Rock 2024 auf der Bühne stehen werden.", kündigen die Veranstalter den deutschen Allrounder Otto Waalkes und seine Band an.

Die Early Bird Ticketphase endet am Freitag um 21.00 Uhr. Anschließend gilt die nächste Preisstufe. Zeitgleich wird es ein neues Kontingent der beliebten VIP-Tickets geben.