Tanzender Lugner macht auf Otto Walkes 'bin ein Friesenjung'

Der Baumeister der Nation, Richard Lugner, sorgt mit einem neuen TikTok-Video für Aufsehen. Darauf ist zu sehen, wie er zum 'Friesejung'-Hit von Otto Walkes, der aktuell wieder die Chartspitze erklimmt, kräftig das Tanzbein schwingt.

Der Titelsong basiert auf der Melodie von Stings "Englishman in New York". 30 Jahre später erlebt der "Friesenjung" ein verblüffendes Comeback sowohl in den deutschen als auch in den österreichischen Single-Charts - der Song ist aktuell auf Platz eins.

Mitte Mai postet der Berliner Rapper Ski Aggu (19) mehrere Videos auf der Social-Media-Plattform Tiktok. Es sind erste Songschnipsel seiner "Friesenjung"-Dance-Version, die er zusammen mit seinem niederländischen Kollegen Joost Klein (25) aufgenommen hatte.

Lugner tanzt zu Hit

Nun ist auch "Mörtel" Richard Lugner auf den Hype aufgesprungen und postete ein Video auf TikTok, in dem zu dem Song eine Tanzeinlage abliefert. Zudem macht Lugner noch Werbung für seinen Lugneroff Vodka, der in der Lugner City erhältlich ist. Die eigene Stimme von Lugner ist nicht zu hören, er tanzt zu den Klängen des "Friesejungen", der aktuell die Chartspitzen erklimmt. Am Ende des knapp 15 Sekunden langen Videos ist der Baulöwe dann auch noch in schicker Sonnenbrille beim Abtanzen zu sehen.

Die Fans finden seinen Auftritt fantastisch. "Lugner ist einfach Mega", so ein User. "Der beste Influencer Österreichs", meint ein anderer. Ein anderer User fragt sogar nach, wann es der Lugneroff Vodka in die Wiener Clubs schafft. Man darf gespannt sein, ob Lugners Spirituose den Weg in das Nachtleben von Wien findet.