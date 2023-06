Nach Blutungen: Aufatmen bei Richard Lugner

Nachdem Mörtel Anfang der Woche mit Darmblutungen ins Spital musste, gibt er jetzt Entwarnung.

Persönlich. Als Ex-CIA-Agent schießt sich Arnold Schwarzenegger an mit Fubar an die Spitze der Netflix-Charts. Jetzt gibt es ihn etwas ruhiger: In der dreiteilige Doku-Serie Arnold gibt der Hollywood-Star intime Einblicke in sein Leben.

Darin spricht der mittlerweile 75-Jährige über seine schwierige Kindheit in der Steiermark, seinen Werdegang als Bodybuilder und Hollywoodstar, seine politische Karriere als Gouverneur von Kalifornien und natürlich auch über Skandale und sein schlagzeilenträchtiges Liebes- und Familienleben. Weggefährten, Journalisten, Freunde und Kritiker kommen zu Wort, doch Ex-Ehefrau Maria Shriver fehlt in der Reihe der Interviewpartner. Das Paar trennte sich nachdem Shriver rausfand, dass ihr Mann mit der Haushälterin einen unehelichen Sohn hat. Die Doku schaut auch auf Vorwürfe von sexueller Belästigung im Jahr 2003 zurück. Arnie sagt nun deutlich, dass sein Verhalten falsch und nicht zu entschuldigen gewesen sei.