Robbie am Weg nach Wien: Morgen lässt er ganze Stadt ausflippen

Robbie startet am Freitag seinen Wien-Run. 30.000 Fans warten beim Stadthallen-Doppelpack.

Auftakt. 2.026 Tage ist es her, dass uns Robbie Williams das letzte Mal ausflippen ließ. Jetzt ist es endlich wieder so weit. In der Stadthalle steigt Freitag das erste von zwei Sensations-Konzerten. Am Samstag gibt es die eigentlich zuerst angesetzte Zugabe. In Summe sind 30.000 Fans dabei. Als Einstimmung gibt’s den Robbie-Tag auf Radio Austria und ab 18.30 Uhr das Konzert-Special auf oe24.TV.

Seine beste Show. Das Greatest-Hits-Programm XXV ist seine beste und persönlichste Show: Die 18 größten Hits – von Strong über She’s The One bis Angels und eine bombastische Video-Show. Dort zeigt er auch den Popo. Als über­dimensionales Standbild. Noch intimer sind nur seine Ansagen. „Dieser Abend wir für euch Entertainment sein, aber für mich eine Therapie!“

AA-Meeting. Robbie lässt seine Karriere wie in einem Meeting der Anonymen Alkoholiker Revue passieren. Von den Drogen-Eskapaden („Ich hatte einen Rucksack voll Verbitterung, Traurigkeit und Kokain“) bis zum großen Familien-Glück.

Roadtrip: Robbie mit Frau Ayda am Weg nach Wien



Familie. Gattin Ayda wird da ganz genau zuhören. Seit Montag ist sie ja wieder mit auf Tour. Für sie und Tochter Teddy blieb Robbie ja auch länger in Budapest. Am Freitag war er bereits am Weg nach Wien. Nicht mit dem Privat-Jet, sondern im Tourbus.