× Letzte Chance auf Bestpreis-Tickets für Gigi in Wien

Am Samstag steigt die Pop-Party des Jahres: GIgi D'Agostino zündet bei oe24-Konzert in der Stadthalle das große Hitfeuerwerk. Die letzten Tickets dafür gibt's jetzt bei ticket24.at. mit bis zu 20 Euro Ermäßigung.

Es wird die Pop-Party des Jahres. Am Samstag lässt DJ-Legende Gigi D‘Agostino mit seinem oe24-Konzert die Stadthalle beben. 14.500 Fans feiern das Hit-Feuerwerk rund um 9-Millionen-fach verkaufte Chart-Hymnen wie „The Riddle“, Bla Bla“ oder „La Passion“. Dazu gibt’s eine überdimensionale DJ-Kanzel, drei Videoscreens, Pyro-Overkill, und jede Menge Gratis-Neon-Leuchtstäbe für die Fans.

Die begehrten Stehplatz-Karten für Gigi in Wien sind natürlich längst ausverkauft – doch oe24 verschafft Abhilfe! Auf Ticket24.at gibt’s die allerletzten Steher für das Hit-Konzert in der Stadthalle. Und das sogar zum Bestpreis – mit 10 Euro Ermäßigung! Noch mehr, nämlich gleich 20 Euro, sparen Sie mit Ticket24.at für die letzten Sitzplätze.

„Ich schreibe Liebesbotschaften. Mit Klängen, Melodien und Rhythmen“, erklärt Gigi im oe24-Interview seine Mega-Show, bei der er auch die Hits von Johnny Logan ("Hold Me Now"), Mo-Do ("Eins Zwei Polizei") oder Queen („We Are The Champions“) zündet.

Den „Aufreger“ „L‘Amour toujours" ja sowieso – und das nicht nur einmal, sondern gleich mehrmals! „Dieses Lied ist eine explizite Botschaft der Liebe!“