Lido startete mit Kings-Quickie & Parov-Heimspiel

34 Minuten Verspätung wegen Last-Minute-Anreise. Und dann noch eine stark gekürzte Setlist ganz ohne Zugaben.

Konzert-Quickie der Kings Of Leon in Linz. Am Donnerstag schickten die US-Rocker 13.000 Fans am Lido doch mit vielen Fragezeichen nach Hause. Also fast keine Spur von Can We Please Have Some Fun – dem Motto der Tournee und der aktuellen CD. 90 Minuten angesetzt. Nach nur 75 Minuten war Schluss. Schuld ist auch die Lido-Sperrstunde von 23 Uhr. Die Kings überzogen um 4 Minuten.

Botschaft. Im Schnelldurchlauf rockte man durch ein Fan-freundliches Best-of-Programm: Waste A Moment, Wait For Me, der schon früh gezündete Kracher Sex On Fire und als Finale natürlich Use Sombody. Eigentlich ein große Show, aber durch die kurze Spielzeit leider mit etwas seichtem Beigeschmack.

Parov mit oe24-Musikchef Thomas Zeidler-Künz. © Thomas Zeidler-Künz ×

Fahrplan. Am Freitag wollte es Parov Stelar bei seinem Heimspiel besser machen. „Wenn man daheim in Linz spielt ist es wirklich noch eine Spur spannender als selbst am Coachella!“ Am Samstag gibt’s Kraftklub als Headliner und am Sonntag setzt Sam Smith das Festival-Finale. Die Karten für 2025 gibt’s ab Montag bei ticket24.at

Vom 27. bis 29. Juni 2025 ist dann u.a. AnnenMayKantereit dabei.