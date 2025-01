× Marianne Faithfull (†78) stürmt posthum die Charts

Am Donnerstag verstarb Marianne Faithfull. Jetzt holt sie in Österreich ihren allerersten Nummer-eins-Hit: "The Ballad of Lucy Jordan" erobert die Spitze der iTunes-Charts.

Platz 1 bei iTunes mit dem 1979 veröffentlichten Klassiker "The Ballad of Lucy Jordan". Dazu Platz 5 mit der Single „As Tears Go By“ und bei den Alben Platz 3 („The Collection“) und Platz 9 („Broken English“). Marinne Faithfull (†78), die am Donnerstag in Anwesenheit ihrer Familie friedlich verstorben ist, stürmt posthum die Charts und fährt damit in österreich ihren größten Erfolg ein. 1980 schaffte sie mit "The Ballad of Lucy Jordan" ja „nur“ Platz 2.

© Getty Images ×

Eine Todesursache wurde zunächst nicht bekannt gegeben. Die Musikerin, die 1964 vom damalige Rolling-Stones-Manager Andrew Loog Oldham entdeckt wurde und 2021 ihr letztes Album "She Walks in Beauty" veröffentlichte, hatte in den letzten Jahren mit verschiedenen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. 2004 brach sie auf einer Tournee erschöpft zusammen, 2006 wurde Brustkrebs diagnostiziert und erfolgreich operiert, 2007 machte sie eine Hepatitis-C-Infektion öffentlich. Ein Jahr später musste sie erneut eine Tour wegen Erschöpfung abbrechen. Dazu brach sie sich 2014 brach sie ihre Hüfte und überstand 2020 eine schwere Covid-19-Erkrankung.

© Getty Images ×

Jetzt trauert die Musikwelt um eine ihre größten Stimmen. Allen voran Mick Jagger, der von 1966 bis 1970 ja mit ihr liiert war und sie seine Muse nannte: "Ich bin so traurig über den Tod von Marianne Faithfull", schreibt der 81-Jährige Stones-Boss auf instagram: "Sie war so lange ein wichtiger Teil meines Lebens. Sie war eine wunderbare Freundin, eine großartige Sängerin und Schauspielerin. Sie wird immer in Erinnerung bleiben!“