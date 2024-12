MC Menor JP: Vom brasilianischen Ghetto zum TikTok-Superstar

Er ist erst 16 Jahre alt, doch sein Name geht um die Welt: João Pedro Silva Coutinho, bekannt als MC Menor JP, begeistert Millionen mit seinem einzigartigen Sound. In nur zweieinhalb Monaten hat sich der Teenager aus Brasilien eine gigantische Fanbase aufgebaut – mit über 4,1 Millionen Followern!

Mit seinem Hit „Menina de Vermelho“ („Mädchen in Rot“) bringt er brasilianischen Funk und einen unverkennbaren Klatsch-Rhythmus in die internationale Musikszene. Doch hinter seinem Erfolg steckt eine bewegende Lebensgeschichte: Aufgewachsen in der Favela, verlor MC Menor JP früh seine Mutter. Die Familie war verschuldet, und als jüngstes von vier Kindern musste er früh kämpfen. „Mein Leben davor war wirklich schlecht. Ich habe es von Wasser zu Wein verwandelt“, erzählt er.

Bis vor wenigen Wochen arbeitete der junge Künstler noch körperlich hart auf einem Feld. Ein eigenes Handy konnte er sich nicht leisten. Trotzdem verfolgte er unbeirrt seinen Traum, Sänger zu werden. „Ich habe Leute auf der Straße gefragt, ob sie für mich ein Video posten könnten“, erinnert er sich. Für 30 brasilianische Real – weniger als fünf Euro – ließ er sein erstes Video hochladen. Der Clip ging viral.

Eine brasilianische Plattenfirma erkannte das Potenzial des jungen Talents und veröffentlichte mit ihm „Menina de Vermelho“. Seitdem überschlagen sich die Ereignisse: Weltstars wie MrBeast, der erfolgreichste YouTuber der Welt, und Fußball-Legenden unterstützen ihn. Erst kürzlich lud ihn Borussia Dortmund zum Klassiker gegen Bayern ein. Ein besonderer Moment, denn im offiziellen Musikvideo zu „Mädchen in Rot“ trägt er ein gelbes BVB-Trikot, während seine „Video-Liebe“ das rote Bayern-Trikot zeigt.

Sein Erfolg ist für MC Menor JP mehr als nur ein persönlicher Triumph. „Ich will mein Leben und das meiner Familie verändern“, erklärt er im Talk mit der "Bild"-Zeitung. Sein Traum: Die Schulden seiner Familie abzubezahlen und ihnen ein besseres Leben zu ermöglichen. Ein Ausnahmetalent, das mit Leidenschaft und Entschlossenheit aus den einfachsten Mitteln Großes geschaffen hat – und die Welt erobert.