Mega-Hype um Coldplay Tickets

Seit 10 Uhr läuft der Presale für die beiden Coldplay-Konzerte am 21. und 22. August 2024 in Wien. Es wird zum Zitterspiel!

„Du hast einen Platz in der Warteschlange. Personen die vor dir dran sind: 202.220“ Mega-Hype um das Wien-Doppelpack von Coldplay. Am Dienstag um 10 Uhr ging der Fan-Presale für die beiden Konzerte im Happel Stadion (21 & 22. August 2024) in den Vorverkauf und dann mal lange Zeit erstmals gar nichts. Banges Zittern im Warteraum. Mit oft hinter weit über 200.000 anderen Ticketinteressenten! Auch um10.30 Uhr noch. Ein größerer Hype als bei Taylor Swift. Da wurden die 170.000 Tickest ja nur gegen Voranmeldung vergeben. Nach drei Stunden war alles ausverkauft.

© zeidler



Um 10.15 geriet der Server dann sogar ins Stocken: minutenlang gab es keinen Countdown mehr! Für Coldplay-Fans gibt es jedoch immerhin noch zwei weiteren Chancen: Am Donnerstag startet der reguläre Vorverkauf bei Ticketmaster. AM Freitag gibt’s dann die letzte Charge bei oeticket. Wohl wieder mit ähnlichem Ansturm.