× Melissa Naschenweng lässt jetzt Österreich ausflippen

Deutschland hat sie schon im Sturm erobert. Jetzt sind endlich wir dran. Heute liefert Melissa Naschenweng in St. Pölten die Österreich-Premiere der neuen „Bergbauernbuam Tour“. Es wird sexy und emotional!

„Ich brenne für das Österreich Wochenende!“ Nach dem umjubelten Warm-up in Deutschland zündet Schlager-Queen Melissa Naschenweng ihre neue „Bergbauernbuam Tour“ nun endlich auch bei uns. Und das mit gleich drei Heimspielen in Folge! Heute steht die Österreich-Premiere im VAZ von St. Pölten am Plan. Am Samstag geht’s in die Grazer Stadthalle und am Sonntag lässt sie die Linzer TipsArena ausflippen.

© zeidler ×

© zeidler ×

© zeidler ×

Angespornt vom neuen Hit „Wenn I den Teufel brauch“, mit dem sie gleich wieder auf Platz 1 der iTunes Charts stürmte, liefert Melissa die heißeste Show des Schlagers: Sechs knappe Kostüme, alle Mitschunkel-Hits – von „Lausbuabn Blues“ bis „Traktorführerschein“ - und große Emotionen. Dazu auch die Klassiker von Falco („Rock Me Amadeus“) oder Fendrich („I am from Austria“).

© TZOe Zeidler-Künz ×

© TZOe Zeidler-Künz ×

© TZOe Zeidler-Künz ×

Für „Michl mit der Sichl“ verkleidet sie einen ihrer Roadies mit einer sexy Schürze. Als Intro zu „Difigiano“ gibt‘s italienische Hadern wie „Ti Amo“ und zu „Luis von do“ gleich einen heißen Strip: Vom bodenlangen Abendkleid zur kessen Mini-Lederhose.

© TZOe Zeidler-Künz ×

© TZOe Zeidler-Künz ×

© TZOe Zeidler-Künz ×

Bei „Glück“, das sie mit Blick zum Himmel ihren verstorbenen Großeltern widmet und vor allem bei „Herz verliert“ wird es emotional: „Das ist ein Lied das ich damals für einen Mann geschrieben habe, von dem ich heute nicht mal weiß, wie er heißt!“

© zeidler ×

© TZOe Zeidler-Künz ×

© zeider ×

In Summe zwei Stunden voller Party, Modeschau und Emotionen, die mehr nach Pop-Rock als Schlager anmuteten und eine erfrischende Antwort auf Helene Fischer bieten.