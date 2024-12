Mit oe24 am Samstag Techno-Legende "Da Hool" treffen und live erleben!

Wenn der Kult-DJ am 7. Dezember im Wiener Szene-Club "Jolly Roger" gastiert, sind sechs oe24-Gewinner gratis mit dabei - inklusive 1 Flasche Vodka und Meet & Greet mit "Da Hool"

Früher war alles besser? Dann wird es höchste Zeit, die Vergangenheit wieder zum Leben zu erwecken – mit einer unvergesslichen Nacht voller Nostalgie, Beats und Ekstase! Am 7. Dezember 2024 feiern wir wie damals, mit niemand Geringerem als den deutschen Star-DJ Da Hool, der lebenden Legende hinter dem Kult-Hit "Meet Her at the Loveparade".

Mit oe24 Tickets gewinnen!

Es war die Zeit legendärer Nächte, als die Musik unser Herzschlag war und das Feiern unsere Sprache. Jetzt holen wir dieses Lebensgefühl zurück – für alle, die die Magie von damals noch einmal erleben oder zum ersten Mal spüren möchten. Mit oe24 hast Du die Möglichkeit mit fünf Deiner Freunde live dabei zu sein. Wir verlosen sechs Tickets plus einer Flasche Vodka und ein Meet & Greet mit Da Hool!

Alles was ihr tun müsst, ist ein Email an classixfriends@gmail.com mit dem Betreff "oe24" schicken und mit etwas Glück seid ihr dabei. Die Gewinner werden am Freitag, den 6. Dezember schriftlich verständigt.

Nostalgie trifft Energie

Mit einem Line-Up, das keine Wünsche offenlässt, verwandeln sich das Jolly Roger in Wien in einen Ort purer Ekstase, denn beim ClassiX zählt nur eins – die Musik und du.

Das Line-Up - Nostalgie trifft Energie:

Da Hool (Meet Her at the Loveparade, Germany)

Dennes Deen (Gasometer)

Sdricci (Biosphere)

Observer (Loveparade)

Duracell (Gasometer)

Van Bass (Hypnotic)

Oliver Costa aka Space Navigator

Bart & Busen (Kantine)

Daniel Morgenstern (Kantine)

Ab 22 Uhr startet die Mega-Party im Club Jolly Roger am Wiener Handelskai 343 - direkt bei der U2-Station Donaumarina.

Es ist Zeit, die Vergangenheit aufleben zu lassen und eine Nacht voller Euphorie zu erleben. Sei dabei, wenn die Beats der 90er und 2000er wieder unsere Herzen erobern. See you on the dancefloor!