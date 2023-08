Måneskin liefern einen musikalischen One-Night-Stand

2022 gewannen sie bei ESC. Seitdem sind coolen Italo-Rocker von Måneskin auf der Überholspur. Jetzt legen sie mit dem neuem Hit “Honey (are you coming?)” nach.

"Es ist kein One-Night-Stand, wenn daraus zwei werden“ In gewohnt provozierender Manier und mit einer Serie an aufreizenden Bildern kündigen die ESC-Helden von Måneskin ihren neue Hit an. Am Freitag erscheint die neue Single Honey (are you coming?). Der erste Vorbote auf das nächste Album. Ein extrem tanzbarer, an The Rasmus erinnernder, Rockkracher mit provokanten Zeilen wie „Ich werde dir zeigen wie italienische Amore geht und dich härter wie je zuvor lieben“. Dan Fans gefällt es: bisher ist „Honey, Are You Coming“ mit Abstand die Single mit den meisten Pre-Adds/Pre-Saves in der beeindruckenden Karriere der Italo-Stars.

Die Live-Premiere steigt am 12. September bei den MTV-Awards in New Jersey. Da hoffen Måneskin auch auf den Preis für bestes Rockalbum. Die Konkurrenz ist freilich groß: Metallica, Muse, Linkin Park und die Red Hot Chili Peppers.