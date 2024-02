× Neues Metal-Festival für Wiesen

AC/DC: Am Montag kommen die Tourdaten! AC/DC posten ein neues Insta-Video mit den Song "Are You Ready" und der Zahl "5" - damit ist es jetzt amtlich: in fünf Tagen, also am Montag den 12. Februar, geben die Hardrock-Giganten endlich ihre Tourdaten bekannt. Auch die zwei geplanten Wien-Konzerte