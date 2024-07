Nach Ohrfeige: Stardirigent Gardiner gibt Orchesterleitung ab

Der britische Stardirigent Sir John Eliot Gardiner gibt die Leitung des Monteverdi Choir und Orchestras (MOC) ab.

Das teilte der 81-Jährige über die Agentur Intermusica mit. Gardiner hatte sich eine einjährige Auszeit genommen, nachdem es im vergangenen Sommer nach einem Konzert in Frankreich zu einem Eklat gekommen war. Gardiner soll Berichten zufolge die Beherrschung verloren und einen Sänger geohrfeigt haben, weil dieser von der falschen Seite der Bühne abgegangen war.

"In den letzten elf Monaten habe ich eine umfangreiche Therapie und andere Beratungen in Anspruch genommen und viel über mich selbst und mein früheres Verhalten gelernt", hieß es in der Mitteilung Gardiners. Er fügte hinzu: "Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es für mich und für die MCO am besten ist, anzuerkennen, dass jetzt eine klare Veränderung in unserer Beziehung notwendig ist, zum Wohle beider Seiten."

Kein Ruhestand geplant

Er habe aber nicht vor, in Ruhestand zu gehen, versicherte Gardiner. "Ich werde mich auf eine Vielzahl anderer Aktivitäten konzentrieren, darunter Gastdirigate, Aufnahmen, Schreiben", so der Maestro.