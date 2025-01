× Naschenweng: Live-Premiere als Alpenbarbie im Wiener Mini-Club

Portofino statt Stadthalle. Melissa Naschenweng liefert am Freitag in Wien das erste Konzert zur Hit-CD „Alpenbarbie“.

Platz 1 mit der CD „Alpenbarbie“, eine spektakuläre TV-Abfahrt über die Streif („Das Ärgste, was ich bis jetzt ausprobiert habe“!), der allererste Nummer-eins-Award der IFPI und eine Top-Quote für ihre Kitzbühel ORF-Show "Promis, Partys, Pistentratsch", mit der sie sogar den „Tatort“ ausbremste. Viel Grund zum Feiern für Melissa Naschenweng. Und das macht sie am Freitag in Wien. Mit der Live-Premiere der neuen Hit-CD „Alpenbarbie“. Allerdings nicht in der Stadthalle, wo sie zuletzt 2023 auftrat, sondern in der Simmeringer Eventlocation Portofino. Einem ehemaligen Kasino, wo nun neben Galadinners, Hochzeiten und Firmenfeiern auch Konzerte abgehalten werden.

© Christoph Gruber ×

© zeidler ×

Nur 400 Fans sind bei der längst ausverkauften Naschenweng Premiere in ihrem Wiener Lieblingsclub, wo sie ja schon mehrmals auftrat, dabei. Beim Ticketpreis von 99 Euro ist ein Sektempfang inkludiert – und die größten Hits des Schlagers. Denn Melissa will neben Essenz der neuen CD rund um Hits wie „Legenden“, „Michl mit der Sichl“ oder „Auf Zeit geliebt“ natürlich auch mit allen Mitsing-Hymnen - von „Traktorfüherschein“ bis „I steh auf Bergbauernbuam“ - über die Bühne toben.

© zeider ×

© zeidler ×

„Das ist das erste Konzert, wo es die neuen Lieder zu hören gibt,“ geht Melissa dabei mit großer Begeisterung an den Start“ „Und dann freue ich mich auf die weiteren Konzerte. Schwadorf, die Brunner Wiesn, den Bauernbundball. Da ist die CD dann schon länger draußen und da werden die Fans dann auch schon textsicherer sein.“