Notfall bei Pink! Popstar sagt Konzerte ab

Schock für Pink-Fans: Die Popsängerin hat ihre Konzerte am Dienstag und Mittwoch abgesagt. Grund ist ein familiärer Notfall.

Eigentlich hätte Popstar Pink gleich zwei Konzerte in Tacoma im US-Bundesstaat Washington spielen sollen. Doch daraus wird nun nichts – die 44-Jährige muss wegen eines Notfalls in ihrer Familie absagen.

Offenbar geht es einem Familienmitglied von Pink schlecht. Auf Instagram schrieb die Sängerin: „Medizinische Probleme in der Familie erfordern unsere sofortige Aufmerksamkeit. Ich entschuldige mich aufrichtig für alle Unannehmlichkeiten, die dadurch verursacht werden.“

Was genau dahinter steckt und wer von ihrer Familie betroffen ist, lässt Pink offen. Ihre 10,3 Millionen Follower auf Instagram zeigen jedoch Verständnis. In den Kommentaren erhält sie zahlreichen Beistand und Genesungswünsche für ihre Familie.

Zu ihrem Posting fügte Pink an: „Ich schicke nichts anderes als Liebe und Gesundheit an euch alle“.

Privat hatte Pink bereits in den letzten Jahren mit Schicksalsschlägen zu kämpfen. So starb im August 2021 ihr Vater Jim Moore im Alter von 75 Jahren – nach acht Jahren hatte er den Kampf gegen den Krebs verloren. Erst am Montag gratulierte sie ihrem verstorbenen Papa in einem Posting zum Geburtstag.