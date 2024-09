× Oasis: Jetzt kommt sogar ein neues Album!

Liam und Noel Gallagher brechen mit ihrer Oasis-Reunion alle Rekorde und legen jetzt sogar mit einem neuen Album nach. "

10 Millionen Ticket-Anfragen für die 2025 gezündete Comeback-Tour, Platz 1 in England mit der Jubiläums-Version zum 30. Geburtstag der Debüt-CD „Definitely Maybe“ und ein Plus von 600% auf Spotify. Nach 15 Jahren Streit bricht die Oasis-Verbrüderung von Liam und Noel Gallagher alle Rekorde. 17 ausverkaufte Konzerte und ein weltweiter Chart-Hype. Auch bei uns stürmte man bei iTunes ja wieder bis auf Platz 2 hoch.

© Getty Images ×

Liam (o.) und Noel (u.) haben sogar eine neue CD eingespielt.

© zeidler ×

Jetzt wird das von vielen für unmöglich gehaltene Comeback noch eine Spur sensationeller, den Oasis haben sogar ein neues Album aufgenommen! Ihr erstes seit dem 2008er Wurf „Dig Out Your Soul“. Das hat Liam in einer Reihe an Postings auf X, vormals Twitter, verraten: Auf die Fan-Frage, ob es stimmt, dass eine neue LP von Oasis kommen würde, antwortete er: „Japp, sie ist schon fertig!“ Ein anderer Fan fragte, ob ein Album in der Luft sei, und Liam antwortete: „Es ist in der Tasche, Kumpel, scheiß auf die Luft.“

© X

Somit werden Oasis bei ihren Comeback-Konzerten wohl auch gleich neue Songs präsentieren. Und das wohl auch in Nordamerika: Neben den 19 bereits fixierten Konzerte in England und Irland sollen ab August 2025 auch Auftritte in Toronto, New York, Boston, Chicago, Los Angeles und Mexiko folgen.

© Getty Images ×

Und das alles mit einer ungewöhnlichen Milde. Nachdem Liam seinen Bruder Noel ja jahrelang "eine Kartoffel" genannt hatte, hat er seine Meinung inzwischen geändert. Als ein Fan ihn fragte, ob er Noel immer noch für eine Kartoffel hält, antwortete Liam herzlich: „Nein, das ist er verdammt noch mal nicht. Ich werde kein schlechtes Wort über diesen wunderbaren, talentierten jungen Mann sagen.“