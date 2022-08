ÖSTERREICH-Reporter bei Rekord-Show: "Meine 10 Stunden mit Helene"

Fischer ließ 130.000 Fans in München mit Stunt-Show ausflippen. ÖSTERREICH war dabei.

Top! Vier heiße Kostüme, das große Hitfeuerwerk, eine Bombastshow der ­Extraklasse und waghalsige Flugstunts – kaum acht Monate nach der Geburt von Töchterchen Nala lieferte Helene Fischer (38) am Samstag in München das Comeback des Jahres. 130.000 Fans, darunter VIPs wie Florian Silbereisen, DJ Ötzi oder Melissa Naschenweng, kamen dabei aus dem Staunen nicht heraus.

Auch darüber, dass die Show überhaupt stattfinden konnte. Zwei Stunden vor Konzertbeginn tobten heftige Gewitter über München. Das Gelände musste evakuiert werden. Doch Regengöttin Helene war auch davon nicht zu stoppen. ÖSTERREICH-Reporter Thomas Zeidler war zehn Stunden live dabei. Vom Einlass (um 12 Uhr) bis zum Konzertende.

Reporter Zeidler beim Konzert

Hits. Vom Opener Genau dieses Gefühl, zu dem sie im kessen grau-weißen Fransenkleid auf die 150 Meter breite Bühne stürmte, bis zum von Konfettisalven begleiteten Finale Null auf 100 rockte Helene flotte 145 Minuten lang ­jeglichen Baby-Blues mit Dauerakrobatik weg: waghalsige Kopfüber-Flugeinlagen (Flieger), eine Kranfahrt über das Publikum (Atemlos) und Schaukeln in luf­tiger Höhe (Luftballon) inklusive. Mehr Show geht nicht!

Emotional. Beim Rekordkonzert, das sie auch gleich für die Aufzeichnung ihrer für 14. Oktober erwarteten DVD Rausch – live nützte, überraschte sie auch mit ungewöhnlich scharfen Politstatements („Ich mache mir Sorgen um die Zukunft unserer aller Kinder. In diesem unerklärlichen Krieg, den wir leider miterleben müssen. Ich wünsche mir für uns Gerechtigkeit, Liebe und Frieden“), einem raren Blick in ihr Herz („Ich bin Mama geworden. Das sind so viele Emotionen“) und einer süßen Liebeserklärung an ihren Verlobten Thomas Seitel: „Ich bin sehr dankbar dafür, meinen Seelenverwandten gefunden zu haben. Ich liebe dich!“