ONE LOVE FESTIVAL: Jamaika-Vibes im Burgenland

Es ist fast soweit! Das mit Spannung erwartete ONE LOVE FESTIVAL, präsentiert von Bunfiresquad und Alpha Garden, rückt näher. Am Freitag, den 2. und Samstag, den 3. August wird das Festivalgelände in Wiesen wieder zur Bühne für unvergessliche Jamaika-Vibes, musikalische Höhepunkte und gemeinschaftliches Miteinander. Headliner, Burning Spear Wie lässt sich eine Ikone und lebende Legende in Worte fassen? Über die Anzahl der Alben und Hits? Über die zahlreichen Auszeichnungen? Oder reicht ein Satz: Burning Spear ist Reggae Somit ist die Ankündigung des zweifachen Grammy Gewinners, im Sommer 2024 eine echte Sensation. Diesen besonderen Tag sollte sich wirklich kein Roots Rock Reggae Fan entgehen lassen, denn wer weiß wann es die nächste Möglichkeit gibt "The Living Legend“ live zu erleben. Freitag, 2. August 2024: - Burning Spear

- Yellowman

- Groundation

- Dr. Ring Ding

- Uvm. Samstag, 3. August 2024: - Black Uhuru

- Skip Marley

- Etana

- Marcus Gad Uvm.

Headliner, Burning Spear Das ONE LOVE FESTIVAL 2024 bietet ein beeindruckendes Line-up mit renommierten internationalen und einheimischen Reggae-Künstlern. Von Burning Spear bis Yellowman, von Groundation bis Marcus Gad – die Liste der Musiker, die die Bühne zum Beben bringen werden, ist lang und voller Highlights. Die musikalische Vielfalt wird das Publikum begeistern und für unvergessliche Momente sorgen. Festival Neuheit: Dieses Jahr präsentieren wir als besonderes Highlight einen dritten Floor mit Dub-Musik im Grünen – ein Muss für alle Fans der basslastigen Klänge!

Gleichheit, Hoffnung und Liebe:

Das Festival bleibt seinen Werten treu und bietet Raum für kulturellen Austausch, Entspannung und Gemeinschaft. Zwei Tage voller fantastischer Musik und respektvollem Miteinander, unabhängig von Herkunft, Geschlecht oder Alter. Angebote und Aktivitäten: Neben den mitreißenden Auftritten auf den drei Bühnen wird das Festival eine Vielzahl von Aktivitäten und Annehmlichkeiten bieten, darunter eine gemütliche CBD Lounge, einen faszinierenden Weltbasar und die legendäre Wiesen-Food-Area mit kulinarischen Köstlichkeiten aus aller Welt. Kinderprogramm, Workshops und entspanntes Camping: Auch das umfangreiche Kinderprogramm verwandelt den musikalischen Kurzurlaub zu einem Rundum-Erlebnis. Auf die kleinen Gäste wartet wieder die große Kids-Area mit kostenlosen Trommel- und Yogaworkshops, Hüpfburg, Schminken und mehr. Für Kinder bis 12 ist der Eintritt zum gesamten Festival gratis, Jugendliche bis 21 haben ermäßigten Eintritt! Der geräumige Campingplatz bietet ein erweitertes Frühstücksangebot und Foodtrucks direkt beim Camping und Basar. Anreise Der Shuttlebus zum nahegelegenen Bahnhof sorgt dafür, dass die An- und Abreise zum größten Reggae-Festival Österreichs bequem und umweltfreundlich gestaltet werden kann. Zusätzlich gibt es einen Shuttlebus von Wien Westbahnhof direkt zum Gelände und zurück. Ticketinformationen: Tickets für das ONE LOVE FESTIVAL 2024 sind ab sofort auf www.onelovefestival.at sowie in allen Libros und jeder Ö-Ticket Vorverkaufsstelle erhältlich. Kinder gratis dabei Kinder bis einschließlich 12 Jahre haben freien Eintritt, während Jugendliche bis einschließlich 21 Jahren und Personen mit Behinderungen ermäßigten Eintritt erhalten.