Pizzera: Antrag bei Ballon-Fahrt

Neues Jahr, neues Liebes-Hoch: Pizzera nimmt mit seiner Valerie Kurs auf den Altar.

Liebe. Zu Silvester knutschte er noch mit EAV-Star Thomas Spitzer rum. Am 4. Jänner, ihrem 26. Geburtstag, ging Paul Pizzera (33) dann vor seiner Valerie Huber auf die Knie: romantischer Hochzeits-Antrag bei Sonnenaufgang in einem Heißluftballon über Kenia. „Ich bin verlobt“, bestätigt der Chart-Star im Ö3-Podcast Hawi D’Ehre seinen neuen Beziehungs-Status.

Dumme Frage. Huber, die zuletzt im Klammer-Film und in der Netflix-Serie Kitz für Furore sorgte, nahm den Antrag, wie sich Pizzera erinnert, ziemlich locker: „Ja, natürlich will ich deine Frau werden. Was ist das für eine dumme Frage?“ Nicht nur deshalb zeigte sich Pizzera in luftigen Höhen erleichtert: „Zum Glück, sonst wäre die Fahrt nach unten relativ unangenehm geworden.“

Herzbeben. Die Liebe kam bei Pizzera und Huber langsam. Schon 2020 traf man sich beim Videodreh zum Pizzera-&-Jaus-Hit Frmdghn, also just beim „Fremdgehen“. „Dann war sie ewig in Hamburg und dann im Sommer hat es einfach gepasst. Es ist einfach schön, wenn man jemanden hat, der einen nicht braucht, aber will“, erklärt er sein Herzbeben im ÖSTERREICH-Talk

Liebes-Show. Im Oktober machte man die Liebe mit einem Paar-Lauf bei der Klammer-Premiere in Villach offiziell: „Wenn die Freundin sagt, dass sie das gerne hätte, dann macht man das natürlich: Auf sie kann ich ja das ganze Jahr abfahren!“

Nachwuchs. Trotz der geplanten Hochzeit ist ein Baby, so wie jüngst bei Pop-Kollegen Otto Jaus, aktuell noch kein Thema. „Ich bin sehr dankbar, dass der Herr Jaus da oft für mich Pionierarbeit leistet. Ich schau mir das gemütlich an und habe ja noch Zeit!“