× Platz 1! Hansi Lang bremst sogar Melissa Naschenweng aus

2008 verstarb Austropop-Legende Hansi Lang. Jetzt stürmt er wieder die Charts. Das von Thomas Rabitsch mit KI verfeinerte Album „Sing, Hansi – Lieder aus dem Gemeindebau“ ist die neue Nummer eins der iTunes-Charts

Vor mehr als 20 Jahren wurden die coolen Dialekt-Songs von Hansi Lang von den Plattenfirmen abgelehnt. Jetzt, mehr als 16 Jahre nach seinem Tod, stürmt die Austropop-Legende damit die Charts. „Sing, Hansi - Lieder aus dem Gemeindebau“,16 Songs, die Thomas Rabitsch in dreijähriger Sisyphusarbeit mittels KI verfeinerte, ist die neue Nummer eins der iTunes-Charts! Hansi Lang bremst damit nicht nur posthum die Hit CD “Alpenbarbie“ Melissa Naschenweng aus, sondern feiert damit gleich seinen allerersten Nummer eins Hit. Bislang war ja Platz 10 für das 1984 erschienene Album „Ich oder Du“ seine beste Chartplatzierung.

Das sind die iTunes Charts vom 15. Jänner:

1. Hansi Lang, Sing Hansi - Lieder aus dem Gemeindebau

2. Melissa Naschenweng, Alpenbarbie

3. Sting & The Police, The Very Best Of

4. Mercedos Sosa, 30 Anos

5. Nar King Cole, Unforgettable

„Sing, Hansi - Lieder aus dem Gemeindebau“ liefert einen bestechenden Mix aus Rock ("John Wayne“), Jazz, Soul, Disco-Flash, Rap (“Ollas was’d wast is a riesengroßer Schas”) oder Wienerlied („Wann da Flieder bliaht“) und wurde just von Marco Wanda, der dafür auch zur Gitarre greift, mit in die Wege geleitet. „Er meinte, das ist ein Schatz, den man heben muss. Das gehört zum Nachlass und ist so, wie wenn man eine alte Partitur von Beethoven findet!“, so Rabitsch. Und weiter: „Das ist ein würdiges Geschenk zum 70er und sollte man auch im Radio spielen!“

Live ja sowieso! Nach der umjubelten Premiere bei der Rabitsch auch eine spannende Gegenüberstellung von Demo und der KI-Bearbeitung lieferte, ziehen Georgij Makazaria („Werde“), Edita Malovčić („Metropolis“), Burgschauspieler Johannes Krisch („Zucker), Peter Dürr („Lauf"), Roman Gregory („Addio Westwelt“) und Co. nun noch weitere drei Mal im Rabenhof vor Hansi Lang den Hut. Am 24. und 25. Jänner, sowie am 1. Februar.