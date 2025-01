× Der Austropop feiert Hansi Lang zum 70er

Montag wäre der 70. Geburtstag von Hansi Lang. Als Geschenk liefert Thomas Rabitsch die neue CD „Sing, Hansi – Lieder aus dem Gemeindebau“ und ein Tribute-Konzert mit Stars wie Edita Malovčić, Johannes Krisch oder Roman Gregory, die schon am Samstag die Legende vorfeierten.

„In Österreich hat es vor Hans und nach Hansi nicht so eine Stimme gegeben!“ Thomas Rabitsch zieht zum 70er vor Hansi Lang († 2008) den Hut und feiert ihn heute Montag, also pünktlich zum 70. Geburtstag, mit der neuen CD „Sing, Hansi – Lieder aus dem Gemeindebau“, die er in dreijähriger Arbeit mit der Hilfe der KI verfeinert hat. Aus Demoaufnahmen die er in einem Billa Sackerl (!) gefunden hat. Der größte Schatz des Austropop!

Das Albumcover von "Sing, Hansi" © oe24 ×

© Ingo Pertramer

Thomas Rabitsch bringt Hansi Lang zurück.

© APA/DIETMAR LIPOVICH

„Ich habe das mit einem Voice Cloning Model an seine Stimme der Slow Club Album angepasst. Jetzt klingt alles punkig und fresh “ erklärt Rabitsch die 15 neuen Songs, die Langs große Bandbreite vom Wienerlied über Rock (John Wayne“), Jazz und Soul, Disco-Flash bis Rap zeigt. „Es war ein Traum mit seiner Stimme zu arbeiten. Da war kein Funken der Trauer, sondern einfach nur Freude.“

© zeidler ×

Freude, die Rabitsch am 13. Jänner auch mit dem Konzert-Show „Lieder im Gemeindebau“ im Wiener Rabenhof verbreiten will. Bei der CD Präsentation stehen auch erklärende Worte, neue Videos, die größten Hits und Gastauftritte von Georgij Makazaria , Roman Gregory oder Edita Malovčić am Progamm.

© zeidler ×

© zeidler ×

© zeidler ×

© zeidler ×

© zeidler ×



Als Warm-Up lieferte Wickerl Adam schon am Samstag in der Szene WIEN die traditionelle Tribute-Show „Hallucination Company singt Hansi Lang“, bei der Gregory („Montevideo“) , Malovčić („Metropolis“) sowie Burgschauspieler Johannes Krisch („Realstadt“), Tini Kainrath („You Are The Sun“) oder Peter Dürr („Ich Lieder Du“) die größten Hits der Legende anstimmten.

© zeidler ×

© zeidler ×

© zeidler ×

Dabei gab’s mit „John Wayne“ und „Hinter Mond ka Wasser“ auch die ersten Hörproben der neuen CD „Lieder aus dem Gemeindebau“ und natürlich ein All-Star-Finale zu „Keine Angst“ und „Ich spiele Leben“. Darüber jubelten auch Wanda-Gitarrist Manuel Poppe, Branchen-Guru Walter Gröbchen und Hansi Langs letzte Freundin Elisabeth Schneyder.