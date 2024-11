Falco-Mentor Hansi Lang (†53): Neues Album erscheint posthum

Das Theater im Rabenhof feiert im Jänner den 70. Geburtstag der Austropop-Legende - mit neuen Songs

Am Montag, dem 13. Jänner 2025, öffnet das Theater im Rabenhof seine Türen für einen ganz besonderen Abend: Den 70. Geburtstag von Hansi Lang (†70) und das Vermächtnis eines großen Künstlers - mit der Präsentation eines Projektes, das Thomas Rabitsch sehr am Herzen liegt, wie er sagt: "Ein neues Hansi Lang-Album - voller bislang verborgener Schätze."

"Nach Hansis Tod vertraute mir seine Tochter Lisa seinen kompletten musikalischen Nachlass an: Unzählige Songs und Song-Fragmente, die er zwischen 2000 und 2004 in der Gemeindebau-Wohnung seiner Mutter entworfen hatte. Roh und ungeschliffen lagen sie vor, nur als skizzenhafte Rough-Mixes. Doch darin enthalten: Hansis unverwechselbare Stimme, stark und berührend. Und Texte, die vom Leben erzählen", sagt Rabitsch

KI zaubert neue Songs

Mit Hilfe Künstlicher Intelligenz gelang es, seine Stimme aus dem ursprünglichen Klanggerüst zu lösen und neu erstrahlen zu lassen. Jetzt klänge es, als stünde er wieder im Studio – präsent, lebendig und nah. "Dadurch wurde es tatsächlich möglich, zusammen mit einem großartigen Team von Musikern, Sänger/Innen und Technikern die Musik zu seinem Gesang gänzlich neu zu produzieren", so Rabitsch weiter.

Das Albumcover von "Sing, Hansi" © oe24 ×

Das Ergebnis ist ein Album in Wiener Mundart – eine bislang wenig bekannte Facette von Hansi, die er souverän beherrschte und die ihm wichtig war. „Sing, Hansi – Lieder aus dem Gemeindebau“ - so lautet der Titel des Sammelwerks, das am 13.1.2025 als Stream, Download, auf CD und Vinyl erscheint. Die Premiere findet ebenfalls am 13. Jänner im Rabenhoftheater statt.