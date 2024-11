"Zum Träumen zu groß": Josh. rockt die Stadthalle

In den Charts ist Josh. längst Dauergast - jetzt spielt Josh. erstmals in der Stadthalle auf. Heute gibt's dabei auch die Wien-Premiere der neuen Single "Tickets für Oasis".

"Die Stadthalle war eigentlich nie auf meiner Bucket-Liste, weil ich mich einen so großen Traum gar nicht zum träumen gewagt habe! Das hätte ich nicht für realistisch gehalten." Heute, Donnerstag wird für Chart-Star Josh. die größte heimische Halle jedoch zur Realität. Und das mit beachtlichem Erfolg, denn "über 95 Prozent der Tickets sind schon verkauft."

In der Stadthalle, vor der Josh. "nicht mehr Lampenfieber als sonst auch" hat zündet er das große Hit-Feuerwerk. Mit Mitsing-Hymnen wie "Ring in der Hand", "Expresso & Tschianti" und natürlich "Cordula Grün".

Dazu gibt's den brandneuen Top-Hit "Tickets für Oasis". Mit dem er symbolisch eine Ex-Liebe wieder gewinnen will: „Man stelle sich vor, die ganze Welt will diese Tickets, du kriegst welche und dann will sie nicht mit. Das ist natürlich Scheiße. Aus dieser Idee heraus habe ich den Song geschrieben und nicht, weil ich wirklich Tickets für Oasis habe, denn ich hab leider keine.“