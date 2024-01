× Hansi-Lang-Tribute mit zwei neuen Songs

Unter dem Motto „Hallucination Company spielt Hansi Lang" feierte der Austropop unter der Leitung von Wickerl Adam am Samstag in der Szene Wien den 69. Geburtstag der viel zu früh verstorben Legende. Mit allen Hits und der Premiere von zwei Demo-Songs, die 2025 auch auf CD kommen!

„So lange ich lebe, werde ich das am 13. Jänner, an seinem Geburtstag, machen!“ Wickerl Adam feierte mit seiner Hallucination Company am Samstag In der Szene Wien wieder den großen Wiener New-Wave-Poet Hansi Lang (†2008). Das traditionelle Geburtstags-Konzert, diesmal zum 69er, als erste große Austropop-Highlight des Jahres.

Vom Opener „Zucker“, dem Adam wie üblich ein Happy Birthday“ in Richtung Himmel vorangehen ließ, bis zum von Überraschungs-Gast Johannes Krisch intonierten und dann als All-Star-Finale gezündeten Kracher „Keine Angst“ ließen Freunde und Wegbegleiter den „Hansi“ wieder aufleben.

Begleitet von legendären Video-Aufnahmen auch im Vorprogramm von Supertramp im alten Praterstadion oder bei der Festwochen-Eröffnung, einer All-Star-Company rund rum Thomas Rabitsch, Polio Brezina oder Zebo Adam und witzigen Ansagen von Adam („Ladies and Tschentelemens“) brachten Birgit Denk („Ich spiele Leben“), Roman Gregory („Monte Video“), Michael Schubert („Metropolis“) oder Peter Dürr („Ich oder Du“) für rund 400 Fans in der gut gefüllten Szene die 80er Jahre wieder zurück.

Dazu lieferten Edita Malovčić („Wake Me Up“) und Tini Kainrath („You Are The Sun“) die sinnlich-emotionalen Lounge-Klänge von Hans Langs letztem Projekt The Slow Club. Ein echter Gänsehaut-Moment!

Als Highlight gab’s sogar die Live Premiere der beiden bislang unveröffentlichten Demo-Songs „Hinter Mond ka Wasser“ und „John Wayne“ , die ersten Hörproben der für 2025, pünktlich zum 70er, geplanten neuen Hansi-Lang CD „Lieder aus dem Gemeindebau“. Ein echte Austropop-Sensation!

Noch mehr Jubel und ein hochverdientes „Happy Birthday“ gab’s dann nach dem Finale „Keine Angst“ natürlich für den Initiator und Conférencier Wickerl Adam: am Freitag (19. Jänner) feiert er ja seinen 75er.