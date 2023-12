Pre-Order ab sofort: Scooter bringen neues Album raus

Wenige Tage vor Weihnachten beglücken Scooter ihre Fans

Es war die große Überraschung des gestrigen Abends als plötzlich auf den Social Media Kanälen der deutschen Dance & EDM-Band Scooter ein neues Video veröffentlicht wurde. Inhalt: Die überraschende Ankündigung eines neues Albums.

Open Your Mind And Your Trouseres

H.P. Baxxter der überraschend aus einer heruntergezogenen Hose hervorblitzt - mehr gibt es derzeit noch nicht zu sehen und leider auch noch nichts vom neuen Album zu hören. (Vor-)bestellen kann man es allerdings bereits und auch das Veröffentlichungsdatum steht fest: "Open your mind and your trouseres" wird am 22.03.2024 auf dem Markt kommen. wicked!