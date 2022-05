RAF Camora: Tour mit neuen Hits

RAF Camora verrät auf oe24.TV seine Pläne. Mit neuen Hits am 2. 6. in Wien.

Musik. „Die Konzerte wurden so oft verschoben, dass ich fast schon selbst nicht mehr daran glaubte. Aber jetzt wird die Tour stattfinden!“ Im oe24.TV- Interview freut sich Rap-Superstar RAF Camora auf seine „Gotham City Tour“, mit der er am 2. Juni auch 15.000 Fans in der Stadthalle ausflippen lässt.

Neue Hits. „Ich bin sehr froh, wieder zurück zu sein“, feiert RAF damit auch den Rücktritt vom 2019 angekündigten Rücktritt. „Ich verstehe Künstler nicht, die nur alle vier Jahre ein Album machen. Ich werfe jetzt immer wieder neue Musik raus.“ Die ersten neuen Hits soll es bereits beim Wienkonzert zu hören geben.