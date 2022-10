Rihanna: Neuer Song nach 6 Jahren

Das Lied ist ein Tribut an den verstorbenen Schauspieler Chadwick Boseman.

Kult. Rihanna meldet sich nach längerer Pause mit einer neuen Single zurück. Die 34-jährige Sängerin aus Barbados kündigte den Song Lift Me Up zur Veröffentlichung am Freitag an. Das Lied ist nach Mitteilung der Marvel Studios der Lead-Song für den Film Black Panther: Wakanda For­ever, der Mitte November in die Kinos kommen soll.

Tribute. Rihannas Hit Lift Me Up wurde gemeinsam von Rihanna, der nigerianischen Sängerin Tems, dem schwedischen Komponisten Ludwig Göransson und US-Regisseur Ryan Coogler geschrieben. Laut Marvel Studios ist das Lied ein Tribut an das „außergewöhnliche Leben und Vermächtnis“ von Schauspieler Chadwick Boseman. Die Musik wurde demnach in fünf Ländern aufgenommen.

Musik-Ikone Rihanna (Umbrella) hatte 2016 ihr letztes Studioalbum Anti herausgebracht. Im September war bekannt geworden, dass die Grammy-Gewinnerin Star der Halbzeitshow beim kommenden Super Bowl LVII sein wird.