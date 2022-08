Robbie fand sein Konzert zum Kotzen!

Schock-Aufritt vor 100.000 Fans in München. Robbie musste sich am Samstag bei seiner Hit-Show übergeben.

„Das hat mich jetzt so emotional gemacht, dass ich mich hinter dem Schlagzeug übergeben musste. Kein Schmäh!“ Schock-Auftritt von Robbie Williams in München. Bei seinem großen Comeback-Konzert vor 100.000 Fans kam es bei der zur Zugabe She’s The One zu dramatischen Szenen. Mitten im Song zog sich Robbie hinter das Schlagzeug zurück. Plötzlich rekte es ihm. Er musste sich übergeben. Das zeigt jetzt auch ein Schock-Video auf Facebook!

So erklärt er sein Bühnen-Hoppala

Roadies bringen ihm Wasser. Noch einmal geht er in die Knie. Doch schon nach wenigen Sekunden kann er weiter singen. Fast so als wäre nichts gewesen. „Ich war nach fast drei Jahre Pause so nervös, dass ich zuvor unzählige Nikotin-Zuckerl gefressen habe,“ erklärte er sein Bühnen-Hoppala, das sich in München freilich ankündigte. Schon bei der Ansage zum neuen Hit Lost kam er immer wieder ins Stocken und griff sich auch ständig zum Hals. Keine fünf Minuten später konnte er sich dann nicht mehr halten: Robbie kotzte auf die Bühne!