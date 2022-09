Robbie: Zusatz-Konzert ist fix

Doppelpack für Robbie Williams in Wien. Er rockt nicht nur am 17. März in der Stadthalle, sondern auch schon am 16. 3.

ÖSTERREICH-Leser wissen es schon seit ein paar Tagen – jetzt ist es fix: Robbie Williams rockt mit seiner neuen Show XXV nicht nur am 17. März in der Wiener Stadthalle, sondern gibt wie erwartet auch ein Zusatz-Konzert. Das steigt bereits am 16. März. Die begehrten Karten dafür sind bei oeticket und ticket24.at bereits im Vorverkauf. © Barracuda Music Der Ticket-Run auf die erste Wien-Show war wie erwartet gigantisch. Tausende Fans schlugen bereits am Mittwoch beim Fan-Presale zu. Am Freitag um 10 Uhr startete dann der reguläre Vorverkauf. Nach 10 Minuten gab’s keine Front Of Stage Plätze mehr. Die Steher waren um 10.15 Uhr weg. Knapp später auch die Sitzplätze. Sofort wurde das zweite Konzert freigeschalten!