Fischer kehrt ins TV zurück

Am 20. August rockt Helene in München. Comeback wird für TV und DVD gefilmt.

Show. Seit der Geburt ihrer Tochter Nala (7 Monate) stand Helene Fischer erst zwei Mal auf der Bühne. Im März beim Snow Open Air im Berner Oberland und Ende Juni bei einem Mitarbeiterfest (!) in Gaisbach (D).Jetzt meldet sie sich mit großem Plänen zurück. Am 20. August steigt die Premiere der neuen Show in München. Über 100.000 Tickets sind verkauft. Und es laufen auch die Kameras mit. Helene lässt ihr Revival nämlich nicht nur für eine DVD, sondern auch gleich für eine TV-Show mitfilmen.

Weihnachtsshow. Das große Comeback im Fernsehen – und vielleicht auch schon ein Back-up für ihre traditionelle Weihnachtsshow im ORF. Die fiel ja im Vorjahr wegen Corona-Auflagen aus. Auch 2020 gab’s nur einen Zusammenschnitt aus Archivmaterial.

Hits. Das Münchenkonzert, bei dem Helenes Austro-Freund Klaus Leutgeb die Fäden zieht, wird legendär: Helene verspricht dafür nämlich eine „spektakuläre Show voller musikalischer und visueller Höhepunkte“. Auf dem Programm stehen alle Hits – von Phänomen über die Highlights der aktuellen CD Rausch bis hin zu Atemlos.