× Scooter, Goulding, Sportis, Sting und Co. starten die Winter-Saison

Scooter in Obertauern, Ellie Goulding in Ischgl, die Sportfreunde Stiller in Saalbach und als Highlight das “Grand Festival” mit Bryan Adams, Sting und Simply Red in Schladming. Die Wintersaison wird mit Superstar-Reigen eröffnet!

„Hyper, Hyper“, „Love Me Like You Do”, “Summer Of ‘69” oder “Ein Kompliment” – Après-Ski-Hits, die jetzt unsere Wintersportorte glühen lassen, denn die Skiopenings bringen so viele Superstars wie noch nie auf die (Party-)Pisten! Den Auftakt machen Scooter, die bereits am Freitag (29. November) in Obertauern unter dem Motto „God Save The Rave“ zur großen Winterparty laden. Am Konzertgelände bei der Passhöhe zündet man Mitsing-Klassiker wie „How Much Is the Fish?“, „Fuck the Millenium“ uns natürlich unsere Team-Tor-Hymne „Maria (I Like It Loud“).





Am Samstag (30. November) folgt das traditionelle „Top Of The Mountain Konzert” in Ischgl, bei dem Ellie Goulding in die Fußstapfen von Tina Turner, Bon Jovi oder den Pussycat Dolls tritt. Am Silvrettaparkplatz gibt’s die Highlights der neuen CD „Higher Than Heaven“ und Chart-Hits wie „Yout Song“, „Burn“ oder „Love Me Like You Do”

Nächstes Wochenende (6. bis 8. Dezember) kommt es dann zum großen Winter-Konzert-Duell zwischen Schladming, Saalbach und St. Anton: Klaus Leutgeb holt nach Robbie Williams jetzt gleich Bryan Adams (6. 12.), Sting (7. 12.) und Simply Red (8.12.) zum „The Grand Festival“ ins Planai Stadion.

Beim “BERGFestival“ Saalbach gibt’s u.a. die Sportfreunde Stiller und Mando Diao und beim „Stanton Ski Open“ ertönen bei freiem Eintritt Tribute-Shows von U2, David Bowie, Elton John oder Queen. Auch der Hochzeiger im Pitztal lässt heuer mit einem Skiopening aufhorchen. Am 7. Dezember stimmt Tim Bendzko Chart-Hits wie „Am seidenen Faden“ oder „Nur noch kurz die Welt retten“ an.