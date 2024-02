Semino Rossi: Video mit Austro-Nackt-Model

Schlager-Fans staunen bei diesem Anblick wohl nicht schlecht: Was macht Semino Rossi auf einer Couch zusammen mit einem Playmate?

Abgesehen von einer zweijährigen Trennungspause ist Semino Rossi seit 1991 – also seit 33 Jahren – mit seiner Gabi glücklich zusammen. Was also hat der Sänger nun mit einem Nackt-Model und ehemaligen Playmate am Hut? Bei der dunkelhaarigen Schönheit handelt es sich auch nicht um irgendwen, sondern eine der attraktivsten Frauen Österreichs.

Einst war sie Miss Vienna

Doris Kemptner heißt die Frau, mit der Rossi aktuell gemeinsame Sache macht. 2005 war sie Miss Vienna, 2007 bei "Germany's Next Topmodel" dabei und 2009 sogar April-Playmate im "Playboy"!

Nun, sowohl Fans als auch Seminos Frau können beruhigt sein: alles rein beruflich! Kemptner spielt lediglich im Musikvideo seines neuen Songs "Magische Momente" mit. Die Single ist ein Vorbote für sein bevorstehendes Album, das noch in diesem Jahr erscheinen soll.

Das Video zu "Magische Momente" sehen Sie hier: