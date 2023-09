Stones: beim nächsten Hit rockt Lady Gaga mit!

Am 20. Oktober kommt das neue Stones-Album ''Hackney Diamonds''. Bei der nächsten Single ''Sweet Sounds of Heaven'' ist auch Lady Gaga dabei!

Gerade erst sorgten die Rolling Stones mit einer coolen Pressekonferenz in London, dem neuen Hit „Angry“ und ihren Details zur Comeback-CD „Hackney Diamonds“ für weltweite Aufregung. Jetzt steht schon der nächste Streich in den Startlöchern: Auf der neuen Instagram-Seite hackneydiamonds kündigen die Rock-Dinos mit einem Foto, in dem sich die in Hackney ansässige Autowerkstatt „Terry’s Ltd“ spiegelt, schon die nächste Single an: „Sweet Sounds of Heaven“. Und da singt auch Lady Gaga mit!



Nach dem die Stones Gaga bereits 2012 in Newark, New Jersey für das Live-Duett „Gimme Shelter“ auf die Bühne holten, war sie jetzt auch im Studio dabei. „Sie hat eine wunderbare Stimme“ erklärt Ron Wood den fast 7-minütigen Gospel-Song, bei dem wohl auch Stevie Wonder mitwirkt.