Superstar Billie Eilish kommt nach Österreich!

Zwar müssen sich Fans der Grammy-Preisträgerin noch etwas gedulden, aber 2025 kommt der Superstar nach Wien

Der 6. Juni 2025 wird ab sofort bei allen Billie Eilish Fans rot im Kalender angestrichen werden. Dann nämlich kommt die Sängerin für ein Konzert nach Wien. Dort wird sie vor rund 15.000 Fans in der Wiener Stadthalle gastieren, wie heute bekanntgegeben wurde.

Der Vorverkauf für ihre Tour startet am Dienstag, den 30. April - vorerst nur für Inhaber einer American Express Karte. Der reguläre Vorverkauf läuft ab Freitag, den 3. Mai.

Wer nicht solange auf sein Idol warten will, darf sich ab 17. Mai auf das neue Album "Hit Me Hard And Soft" von Eilish freuen.