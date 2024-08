× Taylor Swift lässt ihre Wiener Fans weiter zittern

Taylor Swift hält sich seit der Konzert-Absage bedeckt. Kein Statement. Dafür viele Rätsel!

Wo war Taylor Swift als ihre Wien-Konzerte abgesagt wurden und warum hat sie bislang nicht darauf reagiert? Fragen die nicht nur die 190.000 enttäuschten Konzertbesucher in Wien, sondern auch ihre 283 Millionen Instagram Follower rätseln lassen. Am Mittwoch um 21.40 Uhr gab Veranstalter Barracuda Music die Konzert-Absage bekannt. Bis mindestens Donnerstag 12.00 Uhr. Also mehr als 14 bange Stunden lang, gab Swift kein Insta-Update dazu. Einzig auf ihrer der Homepage erscheint zu den drei Wien-Terminen eine Meldung der Ticket-Refundierung.

© taylorswift.com ×

Gut möglich, dass Swift den Konzert-Schock in Wien erfuhr. Sonntag um 15.20 landete ein „verdächtiger“ Bombardier Challenger 605 Privatjet in Schwechat. Aus Warschau kommend. Wo sie ja am 3. August ihr letztes Konzert gab. Möglicherweise war sie an Board. Beweis-Foto gibt es keines.

© Getty Images ×

Dafür zwei schwarze BMW SUV mit Münchner Kennzeichen; also Fahrzeuge die Swift ja schon in Deutschland nützte, die in der Garage des Wiener Luxus-Hotel Rosewood am Petersplatz, das Swift ja gebucht haben soll, aus und einfuhren.

© zeidler ×

Auch am Mittwoch um 20.41 Uhr. Also rund eine Stunde der Konzert-Absage. Da kamen die beiden Vans im Abstand von kaum 5 Minuten in die Garage zurück. Unter Kreischalarm von einer Handvoll Fans, die einen Blick auf Taylor erhaschen wollten. Rund 20 Minuten später verließen beide Fahrzeuge zeitgleich die Garage. Das beweist auch ein vielgeteiltes Video auf X (Vormals Twitter).

© Getty Images ×

Vom Rosewood ging es für Swift (?) oder doch nur ihr Management direkt zum Privatflughafen-Terminal General Aviation nach Schwechat, wo vor 23 Uhr zwei Privat-Jets, die Taylor schon vorher benutz hatte, abhoben: Einer in Richtung Stockholm, wo sie schon einige ihrer Tourpausen einlegte. Der andere in Richtung USA: gibt ihr Travis Kelce in diesen schweren Zeiten halt?