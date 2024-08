Kleines Trostpflaster für alle Swifties.

Die Auftritte von US-Superstar Taylor Swift in Wien sind Geschichte. Wegen akuter Terrorgefahr mussten alle drei Konzerte angesagt werden.

Zwei Männer wurden bereits festgenommen, weitere sollen flüchtig sein. Ob sie eine Bombe zünden wollten oder wie der Terror genau ausgesehen hätte, daran wird zur Zeit ermittelt.

Aktion für Fans

Fans sind sehr enttäuscht, dass sie ihren Lieblingsstar nun nicht live erleben können. Als kleines Trostpflaster hat die Restaurantkette "Le Burger" nun eine Aktion gestartet.





So geht's

Auf Insta ist zu lesen: "Wir möchten euch daher etwas Gutes tun und euch auf einen Burger einladen. Wenn ihr heute, am Freitag oder am Samstag euer Ticket in einem unserer teilnehmenden Restaurants zeigt, bekommt ihr einen Burger nach Wahl als kleines Trostpflaster von uns."

Sprudel aufs Haus

Auch das "Ulrich" in Wien hat sich eine nette Aktion einfallen lassen. Bei "Bubbles for your Troubles" gibt es ein Glas pinken Sprudel aufs Haus, wenn man eine Swift-Karte herzeigt.