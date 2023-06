Taylor Swift: Mega-Hype um Wien-Konzert

Im August 2024 kommt Taylor Swift nach Wien. Der Ansturm ist enorm. Spielt sie gleich 3 Konzerte?

Musik. Diese Meldung lässt das Internet glühen: Am 9. August 2024 bringt Pop-Queen Taylor Swift ihre The Ears Tour nach Wien. Ihr allererstes Österreich-Konzert. Für nur 54.000 Fans im Happel Stadion. Der Hype ist enorm. Nur wenige Minuten nach der Ankündigung ging der Server von oeticket in die Knie. Taylor verlangt nämlich eine eigene Registrierung. Nur wer sich bis Freitag anmeldet und mit viel Glück auch zugelost wird, darf am 11. Juli die begehrten Karten kaufen. Zigtausende Fans haben das bereits gemacht. Nach langen Wartezeiten. Ein Zusatz-Konzert gilt als fix. Womöglich sogar eine dritte Show. Das gab es noch nie!

Rekord. Die Tour, bei der Swift über 40 Hits als bombastische Revue mit 9 Kostümwechseln und spektakulären Tricks inszeniert, bricht längst alle Rekorde. In den USA gab es über 14 Millionen Ticket-Anfragen, Server-Ausfälle und Vorverkaufs-Stopp. Dazu Schwarzmarkt-Preise bis zu 45.000 Dollar. In Summe wird sie damit bei 102 Konzerten 1,5 Milliarden Dollar einnehmen.