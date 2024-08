Taylor Swift rettet jetzt auch unseren Musikmarkt

Platz 1 mit "The Tortured Poets Department". Dazu drei weitere Alben in den Top-10. Knapp vor drei ihren Wien-Konzerten regiert Taylor Swift auch die Halbjahres-Charts. Der Umsatz steigt!

106,7 Millionen Euro haben österreichische Musikfans von Jänner bis Juni 2024 für Streaming-Abos, CDs, Schallplatten und Downloads ausgegeben. Laut IFPI Austria bedeutet das ein Umsatzplus von 8,5 Prozent im Vergleich zum ersten Halbjahr 2023. Die Alben-Verkaufscharts in diesem Zeitraum hat Taylor Swift dominiert. Den erfolgreichsten Song steuerte Benson Boone bei.

Top-Ten-Song-Verkaufscharts der ersten Jahreshälfte

Top-Ten-Alben-Verkaufscharts der ersten Jahreshälfte:

Taylor Swift, "The Tortured Poets Department" Billie Eilish, "Hit Me Hard And Soft" Travis Scott, "Utopia" Taylor Swift, "1989 (Taylor ́s Version)" Thielemann/Wr. Philharmoniker, "Neujahrskonzert 2024" Taylor Swift, "Midnights" Taylor Swift, "Lover" Ski Aggu, "Denk mal drüber nach..." Olivia Rodrigo, "Sour" Lana Del Rey, "Born To Die"

Der Umsatz mit Vinyl-Schallplatten stieg im ersten Halbjahr um 11,5 Prozent auf mehr als sechs Millionen Euro an. Das entspricht einem Marktanteil von 5,6 Prozent. Rund 200.000 Scheiben gingen über die Geschäftstische. Bei Musik-CDs bedeutet ein erzielter Umsatz von 6,8 Millionen Euro ein Minus von 19 Prozent. Damit sind die beiden physischen Formate CD und Schallplatte beinahe gleichauf. Aufgrund des anhaltenden Aufwärtstrends bei Schallplatten können laut IFPI die Erlös-Rückgänge bei den CDs bereits größtenteils kompensiert werden.

"Swiftmania" in den Alben-Verkaufscharts: Platz eins für Taylor Swifts' elftes Studio-Album "The Tortured Poets Department" und drei weitere Alben-Platzierungen in den Top-Ten unterstreichen die Erfolgswelle der US-amerikanischen Sängerin. Weltweit einzigartig ist, dass das Neujahrskonzert 2024 mit Christian Thielemann und den Wiener Philharmonikern Platz fünf der von Popmusik dominierten Charts erreichen konnte. Benson Boone liefert mit seinem Hit "Beautiful Things" den erfolgreichsten Song der ersten sechs Monate 2024 in Österreich ab.