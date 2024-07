RAF Camora meldet sich großspurig zurück: "Größter Artist Wien seit Falco!“

RAF Camora startet nach 6 Monatiger Tinnitus-Pause wieder durch. Sein neuer Hit „Anthrazit Forever“ begeistert die Fans. Auch mit dem Falco-Sample "Out of the Dark"

„Albumname wie ein Stigma, größter Artist Wien seit Falco“ RAF Camora meldet sich großspurig zurück! Nach sechsmonatiger Pause wegen Tinnitus und Hörsturz stellt er am Montag seinen Comeback-Hit „Anthrazit Forever“ ins Netz. Aufsehen erregendes Video, dass ihn auf einem Flugzeugwrack tanzend, mit Luxuskarosse vor dem Palmenhaus und auf einem gleichsam von "Star Wars" wie Stonehenge inspirierten Kraftplatz zeigt, inklusive. Dazu ein Sample der Falco-Hymne "Out of the Dark". Gänsehaut-Alarm!

Die Fans sind begeistert: Über 200.000 Aufrufe innerhalb von nur 12 Stunden auf YouTube, Über 40.000 Likes auf Instagram und generelle Lobes-Hymnen. „Raf ist der Held des Sommers“, „Er legt wirklich immer wieder einen drauf… Wahnsinn!“ oder „Selbst meine Gänsehaut hatte Gänsehaut“ heißt es auf YouTube.

Spannend mit dem Text arbeitet RAF auch seine Krisen auf. „Wollte mit Ende dreißig nur noch Palmen und Frieden. Passt nicht zu mir, zu viel Hass in mir drinnen rappt er da. Oder „ Bin out of the dark (Dark), wurde reaktiviert“ Sowie „Verlor Gehör in der Stille der Nacht“ Eine Anspielung auf seine Tinnitus-Erkrankung wegen der er ja seine geplante Frühjahrs-Tour samt dem für 2. März geplanten ausverkauften Stadthallen-Konzert stoppen musste.

Am 16.Augsut steht RAF dann endlich wieder auf der Bühne. Großes Comeback beim Frequency Festival in St. Pölten. Da gibt’s dann wohl auch die Live-Premiere von „Anthrazit Forever“,