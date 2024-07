× RAF Camora meldet sich frühzeitig nach langer Auszeit zurück

Er ist wieder da! RAF Camora stellt Montag um 18 Uhr seinen neuen Hit "Anthrazit Forever" auf YouTube. Die Fans flippen schon aus.

„Anthrazit Forever heute 18:00 auf YouTube“. Dazu der Hashtag #OutOfTheDark. Nach 25-wöchiger Instagram-Pause wegen seinem Tinnitus, den er vor 6 Wochen nur mit einem Foto und den Worten „Danke für die Geduld!“ unterbrach, startet RAF Camora heute frühzeitig sein Comeback. Ursprünglich wollte er ja erst am 8. August, also nächste Woche, mit dem neuen Hit „Out Of The Dark“ - einer Überarbeitung des Falco-Klassikers aus dem Jahr 1998 -samt Gänsehaut-Sample unseres größten Popstars aller Zeiten - neu durchstarten, doch jetzt legt er schon früher los.





Um 18 Uhr stellt er „Anthrazit Forever“ auf Youtube. Dazu gibt es schon jetzt 2 neue Fotos: RAF im schlichten weißen T-Shirt, mit Jogginghose und cooler Sonnenbrille vor einem riesigen Leuchtspiegel. Die Fans sind begeistert. „Comeback des Jahres „," „Legende! Danke, dass du wieder da bist und zerlegen wirst“ oder „RAF rasiert heute alles“ heißt es auf Instagram.

Am 16. August kehr RAF Camora dann endlich auch wieder auf die Bühne zurück. Als Highlight des Frequency Festivals, das heuer ja auch Ed Sheeran, The Offspring oder Peter Fox nach St. Pölten bringt.