× RAF Camora: Comeback mit Falco-Hit

1998 stürmte Falco posthum mit "Out of the Dark" die Charts. Jetzt bringt RAF Camora eine Neuauflage. Damit startet er am 8. August sein Comeback nach sechs-monatiger Tinitus-Pause.

“Ich bedanke mich bei allen die es möglich gemacht haben, diese (Wiener) Legende auf meinem Song zu haben.“ Mit einem 18- Sekündigen Teaser in seinen neuem Whats App Chanel kündigt RAF Camora die größe Austropop-Sensation des Jahres an. Nach sechs-monatger Pause wegen Hörzstur und Tinitus fiert am 8. Augsut sein Comeback. Und das mit dem Falco-Hit „Out Of The Dark“!

© Instagram ×



Im Teaser ist RAF dabei mit Sonnenbrille und zugehaltene Ohren vor einem Wasserfall zu sehen. Dazu ertönt der legendäre Falco-Refrain „Out of The Dark. Into the Light. I give up and close my eyes!” Dann setzt ein harter neuer Beat ein und RAF shoutet “Fühle wie Falco!” Gänsehaut!

© Andreas Tischler ×

RAF Camora (o.) covert jetzt Falco

© Getty Images ×

Der neue Hit, der am 8. August auch als Vinyl-Schallplatte veröffentlicht wird, setzt den Starschuss zum großen Comeback. AM 16. August steht RAF dann ja beim Frequency Festival in St. Pölten endlich wieder auf der Bühne. Am 14. November folgt das große Stadthallen-Konzert. Den ursprünglichen Termin im März musste er ja wegen den gesundheitlichen Problemen ausfallen.